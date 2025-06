La ultraderecha europea exhibe sus proclamas en París: loas a Trump y críticas feroces a la migración

La derecha más radical de Europa se ha congregado en París (Francia) en una reunión comandada por Marine Le Pen que ha contado con la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, que no ha dudado en alabar las políticas de Donald Trump. En esa cumbre ultra, la migración ha sido uno de los temas favoritos en los discursos de los líderes, con Le Pen refiriéndose a la política migratoria de Macron como un "pacto con el diablo".

"Este pacto migratorio Macron-Merkel es un pacto con el diablo, un pacto para sumergirnos en la migración en Europa, un pacto de dilución demográfica, un pacto de extinción cultural de Europa. Con nosotros, una inmigración anárquica sin límites es un no, no, no", ha afirmado la francesa durante su intervención.

Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha defendido que no permitirá que la seguridad de las calles "sea destruida": "No permitiremos que violen a nuestras hijas y mujeres. No lo permitiremos. No permitiremos que maten a ciudadanos pacíficos".

Son dos ejemplos de los mensajes ultras que se han dado en mitad de un clima contra la Unión Europea y sus políticas "globalistas". Esta celebración busca conmemorar los buenos resultados del grupo en las elecciones europeas celebradas el año pasado, cuando lograron convertirse en el tercer grupo de la Eurocámara.

"No queremos salir de Europa, sino salir de esta Europa porque no es Europa. Europa no es la UE, somos nosotros", ha añadido Le Pen, que considera que pueden dejar de celebrarse "elecciones libres" si se "deja hacer" a la Unión Europea. Le Pen ha ido más allá al afirmar que "se le quiere impedir presentarse" a las próximas elecciones, aludiendo a la condena judicial por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo que le inhabilita para presentarse a los comicios de 2027. Le Pen ve a la Unión Europea como "un cementerio de promesas incumplidas".

Críticas de Abascal a Sánches y a "los globalistas"

Abascal ha mostrado su apoyo a una Le Pen a la que ve "cada día" más cerca de ser presidenta de Francia, aprovechando para cargar contra, dice, el "gobierno criminal" de Pedro Sánchez. "Van a ir por todo y contra cada uno de nosotros. Usarán las instituciones, los medios de comunicación domesticados y la justicia politizada, como lo hace el gobierno criminal de Pedro Sánchez en España, que lleva siete años cabalgando sobre la mentira, la traición, la división y la corrupción", ha trasladado Abascal.

"Frente al lema globalista del 'no tendrás nada y serás feliz', nosotros tenemos otro mensaje -dijo-, recuperaremos todo lo que nos han arrebatado, reconstruiremos todo lo que nos han destruido y lo haremos junto y pronto", ha añadido el líder de Vox.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha defendido las políticas de su Gobierno pese a las sanciones que le han impuesto las instituciones europeas, con "un millón de euros al día" por no aceptar la entrada de inmigrantes, y que él considera "la mejor inversión para el futuro", con el italiano Matteo Salvini señalando que "la amenaza para nuestros hijo viene del sur", otro mensaje contra la migración.