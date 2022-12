A sus 92 años y tras guiar a la Fórmula 1 con puño de hierro durante más de cuatro décadas, 'Lucky!', una serie documental producida por 'DAZN', repasa la larga trayectoria de Bernie Ecclestone.

En el primer capítulo, a través de diversas entrevistas, el exmandamás de la F1 relata sus inicios en el 'Gran Circo' y cómo se inmiscuyó en su atmósfera.

Cuando era joven, perdió a varios amigos en el asfalto, lo que le hizo distanciarse de los monoplazas y centrarse en su negocio: la compraventa de vehículos.

Fue ahí cuando, un día, Ecclestone miró a los ojos a la muerte. Un hombre le amenazó con una pistola para que le hiciera un cheque y, con sangre fría, el británico se mantuvo estático y dialogó con él para persuadirle.

"Una vez le compré un coche a un hombre y resulta que estaba financiado, no era el dueño, así que le anulé el cheque. El hombre se me presentó para decirme que quería que le hiciera un cheque y sacó una pistola de debajo del jersey", explica en la citada serie documental.

"Le dije que no entendía que pretendía hacer con ella ya que si me disparaba no iba a poder cobrar el cheque. Conversamos, lo solucionamos y luego se convirtió en un buen cliente", añade.