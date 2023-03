Lewis Hamilton logró su primer título de Fórmula 1 en el año 2008 con McLaren. Derrotó a Felipe Massa y se convirtió en campeón en la última curva de la última carrera. Y ahora Bernie Ecclestone, el que fuera jefe de la competición entonces, dice que no fue justo.

En declaraciones a 'F1 Insider' ha recordado lo ocurrido ese año con el 'crash gate' de Renault con Fernando Alonso y Nelson Piquet Jr. La F1 no 'metió mano' en la puntuación de los pilotos, lo que benefició a Hamilton.

"Decidimos no hacer nada. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien", dice.

Algo de lo que se arrepiente: "Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato. Y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton. Incluso hoy día todavía me da pena Massa. Lo siento por él".

"Al final, ganó la carrera de casa en Sao Paulo y lo hizo todo bien. Fue engañado y no se llevó el título que merecía, mientras que Hamilton tuvo toda la suerte del mundo y ganó su primer campeonato", ha sentenciado.

La diferencia fue sólo de un punto (98 por 97) y si la F1 hubiera modificado las puntuaciones, ahora Massa contaría con un título mundial en su palmarés y Hamilton siete.