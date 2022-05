Aprilia hizo historia en el GP de Argentina cuando Aleix Espargaró logró la primera victoria del equipo en la categoría reina. El máximo responsable de la escudería, Massimo Rivola, celebra ese triunfo pero sabe que deben seguir trabajando para repetir el resultado.

La escudería italiana volvía a celebrar su fiesta All Stars en el circuito de Misano y fue ahí donde, el CEO de Aprilia, quiso analizar cómo están esta temporada. "La primera victoria fue estupenda, pero tenemos que mirar hacia adelante y seguir concentrados para hacerlo cada vez mejor", aseguró Rivola en una entrevista para el medio 'GPOne'.

Aprilia cuenta este año con un nuevo piloto, Maverick Viñales. El piloto español cambió de equipo a finales de la temporada pasada después de que su relación con Yamaha fuera deteriorándose poco a poco y, aunque parece que todavía no se ha adaptado, él ya ha asegurado en varias ocasiones que se siente mucho más cómodo con los italianos.

Rivola quiso defender a su piloto y aseguró que Aleix no es un compañero nada fácil. "Yo veo bien a Maverick, sinceramente, lo veo con muchas ganas de hacerlo bien. Se siente bien con la Aprilia aunque tiene un compañero de equipo muy incómodo, porque es realmente difícil ir más rápido que Aleix en una Aprilia, pero está pilotando de una manera diferente. Está haciendo todo lo posible para demostrar que está ahí. Cuando coja confianza con la moto lo hará bien, creo que es cuestión de tiempo. La consistencia y la continuidad crean un estado de ánimo que te permite entrar en la lucha y estar siempre en el juego", explicó el CEO de Aprilia.

El futuro de Aprilia

El GP de Argentina, además de ser el primer triunfo de Aprilia en MotoGP, también fue la primera victoria de Aleix Espargaró en la categoría reina. El piloto catalán lleva con los italianos desde 2017 y Massimo confía en que siga mucho tiempo con ellos: "No veo una Aprilia sin Aleix, al igual que no veo a Aleix sin la Aprilia. No nos veo separados en el futuro, y hablo de todo el grupo. Nos ha traído hasta aquí y me gustaría que diéramos otro paso adelante. Llegamos a las carreras sabiendo que podemos luchar por los cinco primeros puestos, y el siguiente paso es luchar por el podio. Podemos crecer juntos y creo que él lo desea tanto como nosotros. Buscamos el acuerdo con Aleix sin estrés".

"Queremos seguir con los dos", añadió Rivola. Además, el futuro es muy incierto en MotoGP, especialmente tras la salida de Suzuki y que deja dos plazas libres.