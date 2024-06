Carlos Sainz ya ha conseguido una victoria en este mundial de 2024. Fue en Australia, derrotando a Charles Leclerc, su compañero de equipo en Ferrari. Y quiere repetir la gesta este fin de semana en la carrera de casa, el Gran Premio de España en Barcelona.

"Espero veros a todos el domingo en el Gran Premio, espero que estéis todos apoyando, que vamos a ir a intentar ganar esta carrera", dijo este jueves el piloto español en las calles de Barcelona.

Participó en una exhibición a la que acudieron miles de personas: "Es algo único, me dicen que hay gente aquí desde las 11 de la mañana, y no hay nada que me haga más ilusión que compartir este momento con toda la afición española".

"Espero que solo sea un aperitivo de lo que pueda venir en el fin de semana..." apuntó el piloto español.

El piloto español quiere reengancharse a la lucha por el campeonato que lidera Max Verstappen. Todavía tiene ventaja, pero Charles Leclerc y Lando Norris están más cerca que nunca. Es la menor distancia de los últimos años en el mundial de la F1.

Sainz es quinto, a 61 puntos de Verstappen. Y para acortar esa distancia será fundamental esa victoria en Barcelona que el español espera lograr ante su público.