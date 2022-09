Alpine aún no pasa página con Oscar Piastri. O, al menos, no su jefe de equipo, Otmar Szafnauer, que ha admitido la legalidad del contrato que el piloto firmó con los británicos, pero no entiende la decisión de marcharse de la escudería de Enstone, en declaraciones recogidas por 'The Race'.

Pese a no entrar en detalles sobre el contrato firmado en noviembre que la Fórmula 1 no reconoció, el rumano reconoce que Alpine estaba cumpliendo todo lo estipulado: "Os puedo asegurar que lo que escribimos en el contrato lo estamos cumpliendo. Hicimos todo lo que le dijimos que íbamos a hacer desde noviembre. Así que en mi opinión, ¿Por qué buscar otro equipo? Le dimos a Oscar todo lo prometido cuando firmó por nosotros la temporada pasada".

Szafnauer acepta las irregularidades de dicho contrato y la decisión de la Oficina de Reconocimiento de Contratos de validar el que Piastri firmó con McLaren, pero se reafirma en que los franceses estaban actuando según lo acordado con el piloto: "Aunque haya alguna laguna legal y algo que vaya en nuestra contra, hemos cumplido el contrato que creíamos tener con él. Algo que le preguntamos a Oscar para añadir en el contrato es que sería piloto de Alpine o le encontraríamos en un equipo para correr tanto en 2023 como en 2024", mencionó el rumano.

El jefe de equipo de Alpine también quiso resaltar que ellos sí mostraron esa famosa 'lealtad' de la que tanto han hablado este último mes: "Cumplimos todas nuestras promesas y le dijimos lo que iba a hacer este año, incluidos 3.500 kilómetros de test en el coche del año pasado. Ha sido nuestro piloto reserva y cuando McLaren y Mercedes nos preguntaron si lo podíamos compartir porque ellos no tenían uno fijo, lo permitimos. Esa ha sido nuestra lealtad hacia Oscar", concluyó diciendo Szafnauer.