Si a mitad de temporada se suelen producir fichajes de pilotos en los equipos de Fórmula 1 de cara a la próxima temporada, este año con la finalización de la misma los equipos han movido ficha en lo que a jefes de equipo se refiere. Y es que hasta cuatro equipos han anunciado cambios en poco más de 24 horas.

El primero en moverse fue Williams, que anunció este lunes la salida de Jost Capito como jefe de equipo de la escudería británica. Por el momento no se ha nombrado sustituto. En la mañana de este martes, Alfa Romeo anunciaba que Frederic Vasseur dejaba de ser su jefe de equipo para que media hora después, Ferrari anunciara el fichaje del francés que sustituye a Mattia Binotto.

Luego, McLaren hacía oficial que Andrea Stella era nuevo jefe de equipo de la escudería británica, sustituyendo a Andreas Seidl que ha acabado en Alfa Romeo como una de las personas que liderará el proyecto de transición a Audi.

Ante este dominó de movimientos, Alpine ha publicado un twit en que parece sacar pecho de no haber cambiado de jefe de equipo. "Mirar el móvil y darte cuenta de que eres el quinto director de equipo más veterano de la F1 tras sólo nueve meses en el cargo", dice el mensaje, con una imagen de Otmar Szafnauer.

Checking your phone and realising you are the fifth longest tenured Team Principal in F1 after only 9 months in charge 😉 #Alpine pic.twitter.com/bzDKBqoQkj