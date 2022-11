A falta de tres carreras para que termine la presente temporada de Fórmula 1, una conclusión clara que se puede extraer del garaje de Alpine es que el A521, monoplaza de 2021 y el A522, coche de este año, son completamente opuestos.

Mientras el primero se caracterizaba por su fiabilidad, el segundo ha primado por delante la potencia del motor, lo que ha derivado en muchos abandonos tanto de Fernando Alonso como de Esteban Ocon.

¿El motivo? La congelación por parte de la FIA de las unidades de potencia hasta 2026, por lo que tal y como explicó en su momento Laurent Rossi, CEO de Alpine, desde primera instancia buscaron más velocidad y menos consistencia.

Tras el Gran Premio de México y el enésimo 'KO' de Alonso, Otmar Szafnauer, jefe del equipo francés, le pidió perdón al bicampeón del mundo de Fórmula 1 por lo ocurrido este año.

En declaraciones a 'RaceFans', el rumano ha explicado la dirección que lleva la escudería: "Fue una decisión que se tomó antes de que yo llegase aquí, pero siento que es lo correcto. Teníamos que ganar rendimiento en la unidad de potencia antes de la congelación, hemos apretado en ese aspecto para mejorar e ir evolucionando en fiabilidad, pues la FIA sí que deja trabajar en ese aspecto".

No tiene tapujos en afirmar que han hecho "un motor poco fiable a propósito": "No sabemos olvidar que no hemos hecho un motor poco fiable a propósito, pero en caso de tener que equivocarse en un aspecto, es mejor ahí. Tenemos que apretar el área del rendimiento ahora mismo, ya que no vamos a poder evolucionar en ese aspecto hasta 2026".

Sobre México, Szafnauer cree que desde el muro todo se hizo bien: "La carrera iba como la habíamos planeado, al contrario que otras veces. Acertamos con la estrategia y todo fue bien hasta que Fernando tuvo ese problema con los cilindros que le obligó a detener el coche".

"Intentamos que llegase a meta, pero no fue posible. Sabíamos que iba a ser complicado tener que gestionar las temperaturas y los frenos, llegó a ir un segundo por vuelta más lento", ha zanjado el jefe de Alpine.