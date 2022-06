"¿Puedo atacar?". Eso preguntaba Fernando Alonso por radio en el último tramo del Gran Premio de Canadá. Delante tenía a su compañero de equipo, Esteban Ocon. Pero su equipo no le dio permiso a pesar de tener más velocidad y de la exhibición en la clasificación con lluvia del sábado.

Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, explicó tras la carrera el motivo por el que no dejaron al asturiano atacar: "No podíamos cambiar el orden porque entonces hubiéramos sido realmente vulnerables. Así que esto fue lo correcto. Esteban se contuvo para permitir que Alonso tuviera DRS, podría haberse ido, pero eso no es bueno para el equipo".

Alonso se tuvo que quedar por detrás de Ocon, séptimo, y finalmente fue sancionado con cinco segundos y finalizó en novena posición. Otro domingo más que complicado para el bicampeón de la Fórmula 1.

Y otra vez fue muy claro por radio al responder a su equipo: "Incluso con el 'asunto de la velocidad en recta' he sido 100 veces más rápido durante todo el fin de semana".

Pero ese mensaje no convenció a Alpine, que de nuevo protegió a Ocon por encima de un Alonso que a pesar de todos los problemas volvió a puntuar en otro Gran Premio.

Pero esos puntos saben a muy poco. Porque el domingo Alonso voló con el Alpine y sólo le superó Max Verstappen en la lluvia de Canadá. Y en esa clasificación fue mucho más rápido que Ocon.

La F1 regresa dentro de dos semanas. El 3 de julio, la siguiente carrera. Ahí Alonso querrá seguir demostrando que es más veloz que su compañero y que merece que Alpine le permita luchar en carrera de igual a igual. Algo que, de momento, los franceses no le han permitido.