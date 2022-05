Un motor mucho más potente que el de años anteriores, pero todavía con la asignatura pendiente de la fiabilidad. En eso trabajan en Alpine, con el objetivo de darle a Fernando Alonso y Esteban Ocon el coche más competitivo posible. De momento este inicio de 2022 ha sido regular en cuanto a resultados.

Bruno Famin, director ejecutivo de motores Renault, habló en Imola sobre cómo es el trabajo en ese departamento: "Para ser sincero, no me importan las cifras exactas de caballos de la unidad de potencia. Me importa el rendimiento".

"Tal vez podríamos haber tenido un motor más potente durante las pruebas, pero con un coche que al final fuera más lento. En cambio, el A522 ha sido diseñado junto al motor, y la unidad de potencia ha sido diseñado para obtener el mejor monoplaza", explica.

Es optimista con respecto al futuro. Habrá mejoras en las próximas carreras: "Queremos tener una mejora aerodinámica, tener un centro de gravedad más bajo y, al final, tener un mejor monoplaza".

Y tiene claro que están en el camino correcto: "Los muchachos están entendiendo que este es el camino a seguir en todos los niveles".

"Creo que todo va por buen camino, no vamos a fallar a lo que quiere el jefe, eso seguro. Sabemos que este es el camino para ganar, y apretaremos todos en esa dirección", finalizó.