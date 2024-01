Solo Carlos Sainz en el Gran Premio de Singapur logró arrebatar a Red Bull una victoria en la Fórmula 1 de 2023. El resto, todo triunfos de Max Verstappen y de Sergio Pérez. Muchas más del piloto neerlandés. Y de cara a la temporada que arranca en poco más de un mes podría ser incluso peor.

Ese es el agorero pronóstico que ha hecho Zak Brown, jefe de McLaren, en 'Autosport'. Se teme lo peor. Cree que Red Bull lleva tanto tiempo trabajando en su coche que las distancias podrían ser sonrojantes.

"Cuando pensamos específicamente en Red Bull, hay un elemento que obviamente creo que pone a todo el mundo en duda en cuanto a lo que va a pasar en 2024. Es el hecho de que no han desarrollado mucho su coche. Entonces, la pregunta es, ¿han cobrado y acumulado desarrollo que capitalizarán para el coche del año que viene? Esta es mi teoría", detalla.

"No puedo pensar que Red Bull no estuviera en condiciones de desarrollar su coche, por lo que podrían haber decidido no entregar actualizaciones. Ciertamente, esto puede significar que su mejora continuó. Yo diría que Red Bull debería ser extremadamente competitivo", se extiende.

Sobre ellos, McLaren, espera "seguir recortando distancias": "El año pasado terminamos como el segundo o tercer equipo más rápido, dependiendo del circuito en el que estuvieras".

"El desarrollo del coche ha sido fuerte, pero Red Bull ciertamente parece que no desarrollaron el año pasado al nivel que podrían si quisieran. Así que podría ser una sorpresa desagradable para todos. Veremos qué tipo de desafío seremos capaces de plantear en pista", sentencia.