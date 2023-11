El paso adelante de Ferrari durante esta temporada de Fórmula 1 es más que evidente y sus resultados así lo demuestran. Más allá de ser el único equipo en ganar un Gran Premio (a parte de Red Bull), su evolución en ambos campeonatos es bastante notable.

Carlos Sainz ya ha adelantado a Fernando Alonso en el Mundial de Pilotos y Ferrari está en la pelea por la segunda posición en el de Constructores. Sin embargo, Charles Leclerc no se ha terminado de adaptar al monoplaza y, a tres carreras del final, ya avisa de los problemas del coche.

"Creo que eso sigue confirmando las debilidades de nuestro coche, que tiene muchos picos. Salimos de la ventana óptima del coche, perdemos demasiado tiempo", confiesa Charles Leclerc haciendo referencia al GP de México a través de 'Racing News 365'.

Además, el monegasco no se muestra muy optimista de cara al futuro cercano de los de Maranello: "A corto plazo, no hay grandes soluciones, creo que cada vez que estamos un poco fuera de la ventana óptima, perdemos demasiado tiempo".

Sin embargo, pese a ello, los italianos están aún en la pelea por grandes cosas y no descartan, incluso, otra victoria en lo que queda de temporada. No obstante, pese a ello, no van a evolucionar su monoplaza esta temporada, algo que va a lastrar bastante el rendimiento en Brasil, Las Vegas y Abu Dabi.