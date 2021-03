Carlos Sainz ha comenzado su aventura en Ferrari con cautela. Su objetivo en el primero GP de la temporada fue terminar sin correr grandes riesgos. Y a pesar de ello firmó un notable octavo puesto.

Él mismo ha reconocido que fue conservador, incluso que fue "con demasiada calma". "Por eso me pasó Lance Stroll", justifica el piloto español.

En una entrevista en 'AS' ha hablado de sus sensaciones tras Baréin y ha lanzado una advertencia a sus rivales: "Con mucha más calma de lo que hubiera hecho con McLaren, entonces iba cien por cien al ataque y quizás aquí fui con demasiada calma porque me pasó Stroll. Pero he sido consciente, sé que cuando pase al modo ataque no perderé posiciones, más bien las ganaré".

"Las sensaciones son mejores que el resultado, las sensaciones son muy buenas con respecto al coche y al equipo porque he ido muy rápido todo el fin de semana, quizás más rápido y más cerca de Charles Leclerc de lo que me esperaba", comenta. El monegasco terminó sexto.

El SF21 ha demostrado que tiene mucho más ritmo que la temporada, cuando sufría incluso para terminar en los puestos de puntos. Esta temporada 2021 parece que será muy distinta.

Porque el sexto y octavo puesto de los dos pilotos rojos no refleja la verdadera realidad: Ferrari puede luchar por el podio de manera constante. Y para ello el rival parece claro: el McLaren. Lando Norris (cuarto) y Daniel Ricciardo (séptimo) confirmaron las buenas sensaciones de la pretemporada.

En tres semanas la F1 volverá en Imola. Y Sainz ya ha avisado. Es tiempo de pasar al ataque. El momento de la cautela se ha terminado.