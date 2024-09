Fernando Alonso y Adrian Newey juntos. Por fin. Después de dos décadas de rivalidad, trabajarán en Aston Martin. Y en 2026 ambos podrían tener una oportunidad de reinar juntos. Las nuevas reglas de la Fórmula 1 serán fundamentales.

Y en el acto de presentación del ingeniero de este martes, ya ha colocado ese año como su gran objetivo: "Con Honda y Aramco, Aston Martin tiene todas las piezas clave de infraestructura necesarias para ser un equipo ganador del Mundial".

"Estoy ansioso por ayudar a alcanzar ese objetivo", ha sostenido el ingeniero inglés.

"Honda trabajará muy duro y me alegra seguir trabajando con ellos, lo he disfrutado durante los últimos seis años en Red Bull. Sobre el chasis, las reglas aerodinámicas se anunciarán a primeros de enero y yo me uniré dos meses más tarde. Tendré que coger el ritmo, trabajar y extraer lo mejor de cada uno. Las nuevas reglas son una oportunidad, un reseteo para todos. Intentaremos hacer el mejor trabajo posible. Hay que asegurarse de que hay sinergias entre los departamentos aerodinámico, mecánico y de prestaciones, además del trabajo con Honda", detalló Newey.

Lawrence Stroll, por su parte, ha explicado cuál será el rol de su gran fichaje: "Adrian será el líder del departamento técnico de toda la organización y la estructura la decidirá él".

Un fichaje que es un "chollo" a nivel económico. Newey, además de trabajador, será accionista del equipo Aston Martin. Una apuesta a largo plazo para ser campeones. "Es el equipo del futuro", ha expresado Alonso.