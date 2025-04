F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1

Se le ve incómodo a Max Verstappen. Ni hablar ya de Yuki Tsunoda. Mientras que el piloto neerlandés fue 8º en la última sesión de libres, el nipón fue último. Es cierto que no podemos tomarnos estos tiempos en serio ya que ninguno de los 20 pilotos fue con todo, aunque las sensaciones no han sido muy favorables para los de Milton Keynes. Veremos de qué son capaces en clasificación y si en realidad están jugando al despiste tras ganar el último GP en Japón.

MCLAREN, LA GRAN FAVORITA

No hay nadie que les quite esa etiqueta. Los entrenamientos libres de este Gran Premio de Baréin no han dejado ninguna duda acerca del rendimiento extremadamente superior de los de Woking durante este GP. Aunque aún no sabemos cómo de tapados han ido el resto de escuderías, resulta complicado imaginar una pole de alguien que no vista de papaya... Tanto Piastri como Norris han ocupado los primeros puestos durante todo el fin de semana. Veremos que ocurre en clasificación...