Fernando Alonso (Toyota) ha celebrado su "día increíble, casi perfecto" que ha vivido en la octava etapa del Dakar, donde ha rozado la victoria al finalizar segundo, y ha explicado que le está "encantando esta segunda semana" de competición, especialmente por las dunas.

"Ha sido un día increíble. Hemos pinchado y eso nos ha hecho perder algo de tiempo, pero salvo ese percance el día ha sido casi perfecto. Marc (Coma) ha estado increíble, hemos navegado fantásticamente bien en las dunas y también en la última parte, donde he visto a la gente de delante bastante perdida. Insisto, la navegación de Marc ha sido mágica", agradeció Alonso a su copiloto tras llegar a meta.

El asturiano explicó que "sin las huellas de las motos", que este lunes no compitieron en señal de luto por Paulo Gonçalves, los "dos o tres coches" que tenían por delante no pudieron "mantener la cadencia de los días anteriores".

"Y eso nos ha beneficiado. Quienes vengan por detrás lo tendrán todavía más fácil. En cualquier caso estoy feliz por el resultado de hoy, ha sido una especial variada y bonita, con dunas y tramos rápidos", celebró.

En este sentido, Alonso recalcó que le gusta más este tipo de terreno que el que atravesaron la semana pasada. "Curiosamente las dunas, pese a ser algo desconocido, me están gustando mucho. De hecho es lo que más me está gustando, no sé muy bien por qué. He logrado imprimir un buen ritmo y he disfrutado. Me está encantando esta segunda semana", concluyó.