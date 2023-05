El regreso de Marc Márquez no tiene fecha. Sigue recuperándose de su lesión en Portimao y ya ha apuntado que no arriesgará. Esperará a curarse del todo para volver a pilotar la Honda. En caso de no hacerlo las consecuencias habrían sido terribles.

Marco Melandri, quien fuera piloto de MotoGP, ha analizado el momento del de Cervera y asegura que entiende su decisión: "Leo y escucho a mucha gente que no entiende por qué Marc Márquez no ha corrido en Jerez. Yo tuve una operación más o menos parecida...".

"Han pasado siete semanas y todavía le duele el pulgar. Parece que, en general, después de cuatro semanas, tienes que estar listo para correr, especialmente si el problema es con un hueso pequeño. En cambio, se debe considerar que incluso una lesión en la mano es grave y necesita sanar bien", comenta.

Y asegura que esas precauciones son lógicas en un piloto que ya no es tan joven: "Marc va tomando conciencia de los riesgos a medida que se hace mayor. Y su elección encaja, es lógico".

"Me hubiera sorprendido verle correr este fin de semana en Jerez. Después de siete semanas, le debe costar mucho montar en moto, tal vez todavía no ha tocado una moto", ha sentenciado Melandri.