Pol Espargaró afronta con ilusión la nueva temporada de Moto GP 2021. El nuevo piloto de Repsol Honda ha concedido una entrevista al propio equipo en la que ha dejado claro su objetivo para el curso que viene: ganar el campeonato del mundo.

"El principal objetivo esta temporada no puede ser otro que estar en el podio, intentar ganar carreras, o incluso el título. Tenemos que mejorar nuestros resultados del año pasado, hice un buen año, pero puede ser mejor, y lo intentaré con todas mis fuerzas. El primer año no va a ser fácil, pero no vine al Repsol Honda para luchar por los seis primeros puestos del campeonato, para lograr el objetivo más alto de mi carrera, que es ser campeón del mundo de MotoGP algún día. Seguro que este objetivo y el de ganar carreras se puede lograr aquí", ha explicado 'Polyccio'.

El de Granollers acabó quinto en el pasado mundial con el equipo KTM, donde consiguió cinco podios, dos poles y una vuelta rápida. Su buen pilotaje provocó que Honda se fijara en él, y le contratase para las temporadas 2021 y 2022. El hermano menor de los Espargaró llega a un equipo campeón, y con Marc Márquez como compañero, uno de los motivos de su fichaje por HRC.

"Compartir equipo con Marc creo que fue otra razón por la que quise fichar por el Repsol Honda. He estado luchando con Marc desde las categorías inferiores durante muchos años y me he divertido mucho, he crecido con él luchando carrera a carrera y esto me ha hecho el piloto que soy hoy. Cuando luchas contra uno de los mejores pilotos del mundo tiendes a mejorar mucho más rápido. La mejor manera de hacerlo es estar al lado de alguien que es igual, o incluso mejor, que tú. Por eso me he movido, quiero ver mi nivel comparado con Marc, que es sin duda uno de los mejores de la parrilla", afirma el campeón de Moto2 en 2013.