El equipo de Valentino Rossi reconoce que están negociando con Pedro Acosta

A pesar de lograr un doble podio en Brno que pone de manifiesto la mejora experimentada por KTM, Pedro Acosta parece tener claro que si quiere luchar por el Mundial debe llevar una Ducati.

Y es que, tal y como él mismo afirmó, "la única moto que está para intentar luchar contra Márquez es la Ducati".

Sus constantes guiños al VR46, el equipo de Valentino Rossi que le podría brindar una Desmosedici, empiezan a enfadar a Fabio Di Giannantonio, quien junto a Franco Morbidelli forma la pareja del equipo italiano.

"Lo que haga Pedro... No sé, en mi opinión no es bonito para su equipo, hablar tanto de otra marca. No sé qué ambiente hay en su box. Quizá debería centrarse un poco más en lo suyo, en lo que tiene que hacer, porque al final hay otros pilotos que lo están haciendo bien con su moto", señaló en declaraciones que recoge 'As'.

Pues bien, esos guiños están siendo correspondidos. Uccio Salucci, jefe del VR46, ya ha reconocido que han "empezado a hablar de 2027" con Acosta.

"Hablamos con Pedro hace aproximadamente un mes porque él preguntó por nuestra situación para la próxima temporada. Pero, de todos modos, estamos contentos con Franco Morbidelli y ya hemos empezado a hablar con su representante para intentar llegar a un buen acuerdo con él para el año que viene", ha explicado en declaraciones que también recoge el citado medio.

Lo cierto es que desde meses atrás han crecido los rumores en torno a un posible fichaje del murciano por el equipo de un Valentino Rossi que se ha declarado 'enamorado' del Tiburón de Mazarrón.