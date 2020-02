El 8 de marzo empieza en Qatar el Mundial de Motociclismo, ya sin Jorge Lorenzo. laSexta Deportes ha estado con el pentacampeón del mundo en el segundo día de entrenamientos en Qatar. En una entrevista muy sincera, Lorenzo ha contado cuáles fueron los motivos que le llevaron a dejar las motos.

"Es muy complicado seguir motivado, alegre y feliz. Cuando vi que ya no era feliz, pues decidí serlo haciendo otras cosas", explica. Y eso es lo que le llevó a dejar lo que más amaba hasta ese momento: la competición, donde lo ha conseguido todo.

"He sido, por suerte, cinco veces campeón del mundo con muchas victorias y pódiums. Ya no tenía mucho que hacer", afirma Jorge. Las motos también le mostraron su lado más cruel: "Tienes muchas lesiones, no consigues resultados... Eso te hace estresarte mucho y tener muchos nervios".

"Ya no podía lucha por victorias y dije: 'voy a disfrutar de la vida'", asevera tras retirarse de la competición, aunque no del mundo de la moto, todavía presente en su vida: "Pudo sacar lo positivo de ser piloto, que es llevar una moto GP en el circuito, quitando los viajes, el estrés, las lesiones y todo lo negativo que eso acarrea".