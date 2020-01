El Dakar ha guardado un emotivo minuto de sliencio en memoria de Paulo Gonçalves, el piloto portugués que murió en el transcurso de la etapa 7. Ha sido durante el 'briefing' cuando se ha realizado este acto para rendir tributo al motorista luso.

"Un minuto de silencio durante el briefing en memoria de Paulo Gonçalves", escribió en un tuit la organización de la prueba saudí.

One minute of silence was held tonight during the briefing in memory of Paulo Gonçalves.

Une minute de silence a été observée durant le briefing pour rendre hommage à Paulo Gonçalves.

