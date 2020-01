La organización del rally Dakar ha confirmado, a través de un comunicado, la suspensión de la etapa 8 después de la muerte del portugués Paulo Gonçalves, piloto que perdió la vida en las dunas tras un grave accidente en la jornada 7 de la competición.

"Se cancela la etapa 8 del Dakar para las categorías de motos y de quads", reza el texto que han compartido vía Twitter.

