Marc Márquez tuvo una nueva visita al suelo en este 2024. El catalán, que buscaba la pole, o al menos la primera línea, en el GP de Países Bajos de MotoGP, perdió el control de su Ducati cuando la Q2 estaba a punto de finalizar y cuando venía mejorando sus cronos para tener una posición de salida superior a su séptimo puesto final.

Pero no pudo ser. No pudo ser porque esas gomas estaban para lo que estaban. Cuando estaba en pleno adelantamiento a Aleix Espargaró, el de Gresini no pudo levantar la moto y terminó yéndose a la grava.

Terminó el de Cervera a 8 décimas de la pole, con el séptimo mejor registro en una prueba en la que saldrá tras Di Giannantonio y por delante de Morbidelli.

El mejor crono fue para Pecco Bagnaia, que superó por milésimas a Jorge Martín y en más de cuatro décimas a Maverick Viñales, tercer clasificado con la Aprilia.