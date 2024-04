Pedro Acosta es la sensación de MotoGP. Ya tiene dos podios en el zurrón en su año de 'rookie' y persigue su primera victoria. Jerez, con 'Mega' y 'laSexta' en directo, podría ser el escenario ideal. Y sus rivales avisan. También un Dani Pedrosa que correrá este fin de semana con la KTM.

Preguntado por las opciones de Acosta de ganar en Jerez, Pedrosa duda pero no cierra ninguna puerta: "No sabría contestar esta pregunta, pero por la progresión que estamos viendo sería posible, imposible no es".

"Siento curiosidad, en los test de Sepang intentamos buscar un momento de rodar juntos, pero él tuvo un problema con la moto y no pudimos, no pude verle, él me siguió un par de vueltas pero luego cuando iba a seguirle yo tuvo el problema. A ver si aquí podemos coincidir en algún momento. Espero que me dé un poco de rueda aquí", ha dicho el español, que vuelve en Jerez a la competición.

Mucho se le ha preguntado sobre qué resultado espera, pero Dani quiere ser cauto: "Respecto a vuestras expectativas o las de los aficionados no puedo hablar. En cuanto a nuestra aproximación a cómo venimos al fin de semana es el mismo que el año pasado: intentar disfrutar lo máximo, sacar todas las conclusiones que podamos de lo que probemos y verificar todo lo que ya hemos ido probando en formato carrera".

"Cosas que si van bien el lunes podrían probar en el test los pilotos de fábrica. Por lo tanto son cosas que podrían ser una ayuda, eso es idéntico a lo del año pasado, en cuanto a las expectativas externas no puedo hablar", sentencia Pedrosa.

