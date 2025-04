El deseo de Marc Márquez con su hermano Alex: "¿El mundial? Ojalá nos lo podamos jugar él y yo"

Son 123 los puntos que tiene Marc Márquez en el zurrón después de cuatro carreras. Su hermano Alex es su inmediato perseguidor con 106. Con permiso de Pecco Bagnaia, los dos hermanos son los que están disputando el mundial de MotoGP. Y el ocho veces campeón del mundo espera que así sea hasta el tramo decisivo.

"Ojalá me pueda jugar el mundial con él porque ahora está siendo el rival más constante y completo hasta el momento", ha dicho Marc a 'Mundo Deportivo' en la previa del Gran Premio de España de Jerez que se podrá ver en televisión en Atresmedia: el sábado en 'Mega' y el domingo en 'laSexta'.

"Estoy muy orgulloso de Alex por cómo ha sabido gestionarlo todos estos años y por cómo ha evolucionado. Las comparaciones son odiosas y podría haber explotado siempre que le preguntan por mí y decir 'Ya vale'. Al contrario, ha sido receptivo siempre y lo ha llevado de una forma muy natural para intentar sumar", dice.

Sobre si trabajan juntos, asegura que en los circuitos apenas se cruzan: "Nosotros nos ayudamos deportivamente en casa. Durante algún fin de semana no nos vemos casi. Cada uno tiene su equipo y su estrategia. En carrera no están pendiente de qué hace uno u otro porque si no no vas rápido. El otro día, por ejemplo, nos tocamos pero el error fue mío. El trabajo conjunto lo hemos hecho toda la vida, pero lo hemos hecho en casa. Él me fortalece a mí y yo a él".

Está encantado con las preguntas sobre Alex: "¿Por qué no? Me encanta que me preguntéis por Álex. Es un pilotazo y cuando tiene todo en su sitio ha demostrado que puede ganar. Para mí, va a ser uno de los rivales para el título, depende también de lo que evolucione mi moto porque él no tendrá evolución".

Alex sigue persiguiendo esa primera victoria en MotoGP. En este 2025 se ha definido como "Míster Segundo". Resultado que no pudo lograr en Qatar por un toque: fue sexto tras una buena remontada.