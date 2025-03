La declaración de intenciones de Piastri de cara al Mundial de Fórmula 1: "Puedo ser el mejor..."

"Es ingenuo no pensar..."

Queda menos de una semana para que de comienzo una nueva temporada de la Fórmula 1. La primera parada será el Gran Premio de Australia que mostrará el rendimiento real de los coches y los resultados que han conseguido las escuderías después de varios meses duros de trabajo durante la pretemporada.

De momento, McLaren es la gran favorita para conquistar el título este año. Le sigue Ferrari pero de la manera en la que acabaron 2024 los 'papayas', todo hace pensar que tendrán algo más de velocidad y ritmo que el resto de sus competidores.

Teniendo en cuenta la candidatura de McLaren, Lando Norris es el llamado a aprovecharse de la superioridad del mejor coche para conseguir su primer mundial. Sin embargo, Oscar Piastri, su compañero de equipo, considera que puede tener opciones de estar en la lucha por el título.

El joven australiano ya ha dado muestras de ser capaz de estar arriba y podría ser una de las revelaciones de la temporada. Piastri se ve capaz de ir a por todo si consigue ser regular: "Sé que los fines de semana, cuando me pongo todo en forma y doy lo mejor de mí, puedo ser el mejor. Se trata simplemente de intentar asegurarme de dar lo mejor de mí cada vez que estoy en la pista".

"Hay cosas que puedo mejorar y que me ayudarán, no solo en la clasificación, sino en general. Así que creo que eso es lo que tengo que hacer. Es ingenuo no prepararse para una pelea por el campeonato este año", ha asegurado el piloto de McLaren en unas declaraciones para 'RacingNews365'.