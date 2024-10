David Alonso es el nuevo campeón del mundo de Moto3. El piloto de Aspar se ha llevado el título en al primera oportunidad que ha tenido. Alonso se convierte en el primer colombiano de la historia en ganar un mundial de motociclismo.

El dominio del apodado como 'El Parce' ha sido incontestable a lo largo de toda la temporada. Diez victorias y once podios en tan solo dieciséis carreras. Campeón a falta de cuatro grandes premios aún por disputarse. Increíble.

Alonso a sus 18 años se consolida como una de las futuras promesas de este deporte. A la hora de celebrar ha ondeado tanto la bandera colombiana como la española. Cabe recordar que el de Aspar es colombiano nacido en Guadalajara, España.

Con el título en el bolsillo, Alonso tiene a tiro batir un récord que lo compara con los mejores de la historia. El campeón del mundo está a una sola victoria de igualar el registro de Valentino Rossi de once triunfos en una sola temporada en Moto3 y a dos de batirlo.

Superar un registro de estas características pondría situaría a Alonso como la joya del motociclismo actual, si no lo es ya. El joven de 18 años no sabía cómo expresar su felicidad tras saber que era campeón del mundo: "Es una sensación muy extraña. Ayer, cuando estaba en el hotel, antes de irme a la cama a dormir, fui al baño y me vi a mí mismo reflejado en el espejo y dije: mañana te convertirás en campeón del mundo".

"Y comencé a llorar ayer por la noche mirándome a mí mismo. No estaba seguro de si sería capaz de conseguirlo, pero finalmente, lo que me quedaba claro es que hoy daría el máximo, ha sido una carrera difícil. La verdad es que no sé cómo darle las gracias a todos los que han participado de esto, pero es increíble. Es mi sueño, ha sido mi sueño de toda la vida. Soy campeón del mundo", concluyó Alonso en 'DAZN'.