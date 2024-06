Ha sido un final de infarto en la lucha por la segunda posición de este Gran Premio de Italia. Mientras 'Pecco' Bagnaia se marchaba a más de un segundo en los últimos giros, un Enea Bastianini encendido se encaminaba hacia la posición de Jorge Martín en las últimas vueltas.

El segundo piloto de Ducati conseguía adelantar al líder del Mundial en la última curva de la última curva para conseguir el doblete de la marca italiana en Mugello y relegar a Martín a la tercera posición.

Ya en el pre-podio, el piloto madrileño reaccionaba junto a Bagnaia y Bastianini a esta última acción: "No te creo, tío. Madre mía. Parezco un 'rookie'. Me ha robado la cartera bien fuerte además. Hoy no puedo invitar a cenar".

El italiano se lanzó a por un Jorge Martín que dejó el interior sin cubrir, algo que aprovechó Bastianini para ascender a la segunda posición de este Gran Premio en tierras italianas.

Martín pierde de esta manera valiosos puntos en un Campeonato en el que Bagnaia cada vez está más cerca del primer lugar. Próxima parada, Assen, en los Países Bajos.