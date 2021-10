Marc Márquez fue gran protagonista del GP de Emilia Romagna de MotoGP que se disputó en Misano. Con Fabio Quartararo como campeón del mundo tras la prueba, el catalán se llevó el triunfo y dejó después una conversación con Jack Miller que se ha hecho viral. El australiano se fue al suelo en las primeras vueltas, y el catalán habló con él en una charla que captaron las cámaras.

"Has tenido muchas pelotas poniendo el duro delantero", dijo Márquez a Miller.

El oceánico de Ducati, en tono de broma, le respondió: "¿Muchas pelotas... o una estupidez?"

"Cuando el de Michelin me dijo que las Ducati iban con el duro pregunté que por qué lo habían hecho", siguió Márquez.

Y Miller prosiguió: "La única cagada ha sido donde me he caído. En el resto de la pista, perfecto. El problema es que me acerqué un poco más a Bagnaia y tuve que frenar algo antes".

"Esperaba que tú hicieras lo mismo y salieras con la dura delantera", sentenció Miller.

