Una nueva victoria para Marc Márquez esta temporada (la tercera para él en 2021), ahora en el Gran Premio de Emilia Romaña, donde Repsol Honda hizo un doblete con el segundo puesto de Pol Espargaró.

Y los elogios que ha recibido Márquez son incontables por parte de todo tipo de analistas de MotoGP. Uno de los más llamativos ha sido el del expiloto Jorge Lorenzo, quien fuera su rival durante muchos años en esta competición de motociclismo.

Lorenzo ha desvelado lo que "más le sorprende" de Márquez en declaraciones a 'AS': "Me sorprende muchísimo que siga arriesgando tanto teniendo el brazo como lo tiene, sin tener miedo. Eso es lo que más me sorprende de él y lo que le hace único. No hay otro como él".

El expiloto también ha tenido buenas palabras para Espargaró, que parece haber encontrado por fin el punto de su moto: "Pol tiene mucho mérito porque no ha tirado la toalla. Ha seguido insistiendo, probando cosas, con muchas caídas, y lo ha seguido intentando y le ha salido. Estoy muy contento por él, porque se lo ha merecido".

"A su favor ha jugado que no se ha lesionado a pesar de sufrir tanta caída. A mí me cortó mi progresión con la Honda las lesiones. He tenido muchas lesiones de clavícula, pero una de la columna vertebral es diferente. Él no ha tenido lesiones pese a sufrir tanta caída y su insistencia ha dado su fruto", ha finalizado su análisis Lorenzo.