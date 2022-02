Marc Márquez está preparado para pelear por su noveno Mundial de Motociclismo. Tras un 2020 parado y un 2021 de vuelta tras una complicadísima lesión, el de Cervera, piloto de Honda, ha hablado en DAZN sobre todo lo que para él supuso un año, el pasado, en el que tuvo que aislares de todo.

"Necesité aislarme y estar con los míos. Evadirme de todo. Eso ayuda a no perder de vista el objetivo, y a no dar vueltas a cosas innecesarias", afirma.

Y es que no le fue fácil: "No me apetecía leer que no volvería a correr nunca más. Sé que puede pasar, soy realista... pero no quiero leerlo".

Ahora, tras superar una diplopía, está con ganas: "Fue un invierno complicado, otra vez. La intriga te genera ansiedad, te agota y pierdes peso".

"Pero he ganado en experiencia y ahora la uso. Cuerpo hay uno y carreras muchas. Si cuidas el cuerpo habrá carreras, pero si no...", cuenta Márquez.

Un Marc que tras ganar en Austria empezó a ver todo de otra manera: "Necesito sentir lo que sentí ahí, en las últimas carreras de 2021".

"Tenemos un 2022 muy largo, con 21 carreras. Habrá que ver, pero el título es una de las cosas con las que sueño. Este año tengo esa mentalidad", sentencia.