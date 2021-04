Jorge Martín está siendo una de las grandes sensaciones en este inicio de temporada de MotoGP. El 'rookie' de la categoría reina del motociclismo en 2021 ha conseguido ser 4º y 3º en Catar y Doha, respectivamente. El piloto de Pramac Racing logró subirse al podio en el circuito de Losail, donde levantó el trofeo que le acreditaba como tercero y que el mismo ha desvelado que se le olvidó en el país de oriente medio.

"El trofeo me lo he dejado en Qatar, me lo olvidé en la oficina, tuvimos mucha prisa para irnos del circuito", comenta el joven madrileño en un vídeo de preguntas y respuestas en su cuenta de Youtube.

El joven piloto de la escudería satélite de Ducati ha comentado además de su temprano e imprevisto primer podio en Moto GP. "Me esperaba haber hecho algún podio durante la temporada, pero no tan rápido. Estoy aprendiendo muy rápido, el equipo está impresionado. Tengo una gran moto, al final Ducati me da material oficial. No puedo pedir más, es un equipo increíble. Hemos hecho una gran piña, somos una pequeña familia en el 'paddock'. Al final con un buen trabajo y una buena moto, con talento todo se consigue", señala.

Martin también tuvo tiempo de explicar su inclinado y peculiar estilo de pilotaje que le diferencia del resto de pilotos. "Es difícil explicarlo. He visto las fotos y son increíbles, tocando con el hombro casi con el suelo. Me sale natural porque intento girar y al ser un piloto más bajito que el resto, necesito descolgarme más, y es la única forma de poner el centro de gravedad un poco más hacia el interior. Espero que os guste mi estilo, es muy personal, pocos pilotos van tan inclinados. Lo bueno es que no consumo mucha goma al ir tan inclinado. Contento de tener tantos 'fotones'", dice.