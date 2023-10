Los pilotos se lo pasaron en grande en Japón. Disfrutaron mucho... a costa de Marc Márquez. A costa del futuro de Marc Márquez. El catalán, entre Honda y Gresini, fue el objeto de todos los troleos posibles de un 'paddock' que se cachondeó y no precisamente poco con la situación del de Cervera.

Y es que saber dónde correrá en 2024 es algo que tiene a todos en vilo. Porque el Mundial, quién lo iba a decir, está incluso en un segundo plano mientras se deshoja la margarita sobre el futuro del gran campeón.

"Should I stay or should I go", por Cal Crutchlow

Cómo será la historia que ya en la 'parade lap' Márquez tuvo que escuchar incluso el 'Should I stay or should I go'. El 'cantante, Cal Crutchlow. Y solo fue la primera de unas cuantas.

Porque Jack Miller, quien llevaba la cámara del directo de Instagram, le preguntó directamente que dónde iba a correr.

"¡A tu sitio!", dijo en referencia a la KTM que lleva el australiano.

Y él, encantado: "Quédatela, así yo me voy a mi casa".

Sin embargo, una vez ya completada la carrera y con Márquez en el podio, llegó el momento de Pecco Bagnaia. Del piloto de Ducati. Y sí, también se la soltó.

Porque no fue Marc el único en responder: "El podio no marca la diferencia. No influye en nada. Mi mentalidad es centrarnos en lo que es inteligente, y que todo suceda de la forma adecuada".

Ahí fue cuando reaccionó Bagnaia: "Bye, bye Honda..."

Márquez, ni confirmó ni desmintió entre risas: "A lo mejor él sabe más que yo".