Marc Márquez ha logrado un podio, un inesperado podio, en Japón. En Motegi. En la casa de Honda. En lo que bien podría ser un punto de inflexión para esa decisión que el de Cervera tiene delante. Sí, porque la elección está cada vez más cerca. Porque están los nipones por un lado y Gresini por otro. Y los japoneses ya saben que van a tener que hacer más...

Porque el cinco veces campeón del mundo de MotoGP se lo ha dejado muy nítido. Hacer podio no le hará cambiar de idea. No le hará dudar. No le está haciendo replantearse nada acerca de qué quiere en su futuro.

Así lo dijo después de catar el podio nipón, por si había alguna duda: ¿Que si esto cambia algo? No, para nada".

"Tengo las ideas muy claras. Lo tengo todo estructurado, y esto no influye para nada", insiste.

"Quiero tener todo decidido pronto"

Además, reconoce que no está disfrutando con esta situación: "He oído a algunos decir que esta situación me gusta, pero no es agradable para ningún piloto".

"Tengo las cosas claras, pero las quiero tener decididas lo más pronto posible. Ojalá se pueda hacer pronto", sentencia.

Escuchando sus mensajes, parece que se acerca el desenlace. Parece que se acerca el día y el momento en que sabremos qué colores defenderá Márquez en 2024.