La caída de Marc Márquez a toda velocidad en el Gran Premio de Gran Bretaña

Marc Márquez llega a Silverstone con el objetivo de mantener su liderazgo y dominio en la clasificación general de MotoGP. El de Cervera conquistó la 'sprint' en Le Mans y fue segundo en la carrera de domingo donde, gracias a las caídas de Álex Márquez y de 'Pecco' Bagnaia, puso una distancia considerable en la general respecto a sus máximos rivales.

En el Gran Premio de Gran Bretaña, Marc había comenzado el fin de semana con muy buen pie marcando el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres. Sin embargo, en la segunda, Márquez no ha podido evitar irse al suelo.

Al tomar una curva a gran velocidad, el ocho veces campeón del mundo ha perdido el control de su moto deslizándose primero sobre el asfalto y después sobre la grava. Por suerte, el de Ducati se ha levantado al instante y ha podido volver a subirse a la moto solo unos minutos después de sufrir una dura caída.

A front-ender for @marcmarquez93 💥

But he quickly gets back up 👍#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/WWGfUH4rIN