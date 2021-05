Honda ha comenzado la temporada 2021 de MotoGP con muchas dudas. Ni Marc Márquez ni Pol Espargaró han conseguido acercarse a la cabeza. Y para el segundo el motivo es que no trabajan "como equipo". Así lo afirmó de manera muy rotunda tras la carrera de Jerez: "El sistema de trabajo de Honda es distinto a lo que estaba acostumbrado".

"El lunes iremos al test y probaremos otras cosas, veremos qué es lo que quieren que pruebe y también si podemos mejorar la situación global porque yo creo que estamos haciendo mucho individualmente pero no como un equipo", criticó el piloto español.

Asimismo, aseguró estar "frustrado": "Me frustra no saber este lunes qué tengo que mejorar, porque soy el único que utiliza este paquete, ¿con quién me comparo? ¿Qué he hecho mal? Esa es mi frustración, el no entender las cosas".

"Todos mejoramos cuando entendemos las cosas. Yo no decido qué moto llevar ni ningún piloto de la fábrica, no nos toca decidirlo. La fábrica es quien lo pide, nosotros somos empleados de la fábrica, yo cumplo órdenes. Esto debería ser así, mañana es un día nuevo y pondré todo lo necesario y me caeré si hace falta. Soy un empleado de la fábrica que intenta ser proactivo y que busca ser más rápido cada fin de semana. Eso es lo que haré y será lo que haré siempre", finalizó Espargaró.

La realidad es que Honda tiene mucho trabajo por delante. En la mañana de este lunes se ha llevado a cabo un test privado con el objetivo de solucionar los problemas que ha presentado la moto en este comienzo de temporada. Unos problemas que tienen al equipo lejos de la lucha por las victorias.