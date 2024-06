A pesar de tener una moto inferior, la Ducati de 2023, Marc Márquez sí está en la pelea por el mundial de MotoGP. Tiene 136 puntos. Segundo es Pecco Bagnaia con 153 y el líder es Jorge Martín con 171 y una ventaja de 18 puntos sobre el piloto italiano.

Es la gran pregunta que se hacen en la competición: ¿Puede Márquez competir con la Ducati del año pasado, siendo inferior, contra Martín y Bagnaia?Álvaro Bautista ha dado su opinión en el medio 'GP One'.

El piloto de Superbikes sí se esperaba a un Márquez competitivo con la Gresini: "Me esperaba que fuera tan fuerte, solo necesitaba una buena moto para recuperar su confianza y competitividad...".

"Ducati era la elección correcta para él. En este momento creo que todavía no está al 100% con la Desmosedici, pero está progresando", dice sobre un Marc que ya ha firmado por el equipo oficial de Ducati de cara al curso que viene.

Y se moja sobre las opciones del campeonato. Apuesta por un Martín de momento intratable con la Pramac: "¿El título? No sé si va a luchar por el campeonato o no, porque Martín está muy fuerte y no arriesga tanto como tal vez lo hizo en el pasado".

MotoGP regresa a finales de junio con el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Assen. El domingo, día 30, se disputará la carrera a partir de las 14 horas.