Bastianini culpa a Pecco Bagnaia después de ser sancionado en Le Mans: "Si él no gira..."

Enea Bastianini estuvo involucrado en el accidente de la salida de Le Mans, con Pecco Bagnaia incluido. Pero él ha querido dejar claro que no tuvo la culpa a pesar de que dirección de carrera le castigó con una 'long lap' para el Gran Premio de Gran Bretaña, el próximo.

Señala directamente al que fuera su compañero en Ducati: "Desgraciadamente, Pecco no ha girado. No sé si tuvo algún problema, pero frenó muy pronto".

"Yo frené normal y no tenía más espacio para entrar. Desgraciadamente ha sido así, siento que nos hayamos caído todos. No he hablado con Bagnaia aún, pero lo haremos, seguro", se defiende el piloto de KTM en palabras que recoge 'Motorsport'.

La lluvia provocó el caos. Varios cambios de ruedas hasta dar con la ideal: "Empecé con slicks, luego cambié a neumáticos de mojado y después volví a los de seco. Ha sido una carrera muy extraña, en la que no se entendía nada. Incluso me han penalizado por salir desde el pitlane sin el limitador de velocidad. Los chicos se olvidaron de activarlo".

"A pesar de todo, conseguí puntos, pero recibí una penalización de una long lap para la siguiente carrera. La cagué en serio", dice el piloto satélite de la marca austriaca.

La decisión de apostar por los secos le costó no estar entre los mejores: "De lo que más me arrepiento es de no haber optado por los neumáticos de lluvia. Si los hubiera montado, me habría metido entre los cuatro primeros, porque el ritmo era bueno".

"Desperdicié una oportunidad. En resumen, debería haber hecho lo contrario que los demás. En lugar de eso, seguí a la mayoría y cometí un error", cierra Bastianini.