Retrocedemos al GP de Montreal del año 2010. Rubens Barrichello y el español Jaime Alguersuari protagonizaron un enfrentamiento en pista y el brasileño dijo adiós a la carrera.

Y al finalizar la misma se produjo la pelea. Bueno, más bien la agresión de Barrichello a Alguersuari. Él mismo lo ha contado en un directo en Instagram.

"Pasé el resto del gran premio enfadado porque acabó con mi carrera y nadie parecía haber visto lo que pasó. Y había sido muy peligroso. Al terminar salí del coche y fui directo al garaje de Toro Rosso", comienza.

"Le dije: '¿No me has visto?' Y él dijo: 'No, no te he visto'. Y yo le dije: 'Ahora me vas a ver', y empecé a golpear su casco", confiesa el expiloto de Fórmula 1.

"Llegó un mecánico suyo, uno bajito, diciéndome 'para, para, para'. Y le dije 'hombre, llama a uno más grande porque te va a hacer falta'. Yo estaba fuera de mí, por primera y única vez. Hasta el día de hoy ese mecánico se sigue riendo de mí. Me salió natural decirle que llamara a uno más grande. Y seguí golpeando el casco de Alguersuari y me fui", relata.