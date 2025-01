Bagnaia 'copia' a Marc Márquez: "Al principio era agotador..."

Finalizada la temporada 2024 de MotoGP y con aún dos meses por delante para que la categoría reina vuelva a la acción, Pecco Bagnaia se ha pasado por el podcast de Andrea Migno para tratar varios temas interesantes.

Entre otros aspectos, el italiano se ha detenido a analizar cómo ha cambiado su estilo de frenada, que ha pasado a ser con un solo dedo.

Se trata de una técnica que muy pocos han aplicado, pero que a pilotos como Marc Márquez o Casey Stoner les ha dado un valor añadido.

"Este año he aprendido a frenar con un solo dedo. Al principio era agotador: frenas con toda la fuerza que tienes", ha arrancado el futuro compañero del ilerdense en Ducati.

"Siempre he intentado adaptar mi frenada en función de la curva: si es dura utilizo tres y si es más ligera utilizo uno o dos, pero me he dado cuenta de que al final frenar con un solo dedo es más cómodo. Cuando frenas y tienes que actuar sobre el acelerador inmediatamente después, todo se vuelve más directo", ha añadido Bagnaia explicando la ventaja que le confiere dicho estilo.