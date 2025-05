El aviso de Márquez sobre la aparición de un nuevo rival en el Mundial: "Cada vez están más cerca..."

Marc Márquez ha perdido las dos últimas 'poles' a manos del mismo piloto, Fabio Quartararo. El francés no entraba en ningún pronóstico esta temporada con su Yamaha pero desde luego está siendo la revelación de las últimas carreras. Fabio ha demostrado tener un ritmo en clasificación muy potente y eso podría convertirle en rival de los Márquez.

Es cierto que la Yamaha sufre algo más en carrera pero si la escudería sigue aplicando mejoras con tanta efectividad, no será nada de extrañar que Quartararo esté dentro de poco luchando por victorias. De momento, está siendo un serio problema para Marc y Álex en las sesiones de clasificación.

El de Ducati ha reconocido que al marcar su tiempo sabía que Quartararo podía superarle. De hecho, Marc es muy consciente de la velocidad que tiene Fabio y avisa para un futuro cercano: "Al parar en el box, he dicho que Quartararo va a bajar. No he hecho la vuelta perfecta. Ha hecho una grandísima vuelta. hemos bajado el récord cuatro décimas".

"Quartararo como en Jerez, han encontrado algo más. Yamaha está trabajando en montarse un nuevo motor, cada vez están más cerca. Nosotros tenemos que seguir trabajando, centrados en lo nuestro. Felicitarle (a Fabio) por la gran vuelta", ha reconocido Márquez en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.