El ataque de Aprilia a su marca de neumáticos tras la caída de Jorge Martín

Los test de Sepang son una prueba real para hacer saber a todos los equipos de MotoGP qué mejoras han de realizar para llegar al primer gran premio con la mejor puesta a punto. El máximo favorito para llevarse el título es un año más la escudería Ducati, aunque el resto de conjuntos intentarán pelear para arrebatar el primer puesto a la marca italiana.

Sin embargo, el pasado miércoles el campeón del mundo de la pasada campaña, Jorge Martín, ha protagonizado una de las acciones más inesperadas que se recuerdan en estos momentos de temporada. Su debut en Aprilia no ha podido empezar de la peor manera posible, y es que la caída del madrileño ha generado polémica entre la escudería Aprilia y la marca de neumáticos Michelín.

Massimo Rivola, CEO de la casa de Noale, ha señalado como culpable del accidente de Martín a la poca fiabilidad de los neumáticos de la compañía francesa. Tras esta acusación, Piero Taramasso, máximo responsable de los galos en la categoría reina, ha defendido a su compañía y ha considerado que Aprilia puede ser uno de los responsables del accidente. "Puede ser que pasara algo con los calentadores", ha recalcado el italiano en declaraciones a 'Motorsport'.

La respuesta del jefe de Aprilia no se ha hecho esperar y ha querido dejar claro que las frases de Taramasso no se ajustan a la realidad. "Quiero dejar claro que nuestros datos no confirman en absoluto las declaraciones de Piero Taramasso. El número de lesionados demuestra que es una situación crítica", ha finalizado Rivola en cuanto a la problemática en MotoGP con los neumáticos.

Martín se perderá Tailandia

El regreso de Jorge Martín a pista tendrá que esperar. Aprilia ha decidido no tomar ningún tipo de riesgo en su recuperación y la vuelta del campeón del mundo se producirá en Tailandia en el primer gran premio de la temporada. Del mismo modo, la vuelta de su compañero de equipo, Raúl Fernández, también se antoja complicada para el próximo test de Tailandia tras su fractura en la mano izquierda y la lesión en un dedo del pie.