Así es la nueva Ducati de Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia: ¿Dominarán MotoGP?

La espera ha terminado. Había máxima expectación por revelar el nuevo modelo de Ducati para la temporada 2025 de MotoGP. Y sobre todo, por ver a Marc Márquez vestido íntegramente de rojo en un año en el que el '93' puede volver a luchar por la gloria. El noveno título mundial es más posible que nunca.

Al filo de las 11:30 horas, en Madonna di Campiglio, aparecía la dupla ideal que aspira a dominar la MotoGP: Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia. El ilerdense desembarca en la Ducati oficial tras su año en Gresini, donde ha reiterado que le "ha devuelto la sonrisa".

Márquez, luciendo el rojo Ducati, no oculta su emoción: "Yo ya lo he dicho, todo al rojo'. Tengo mucha experiencia en MotoGP, pero llegar al equipo de referencia me hace tener mariposas en el estómago". Además, el de Cervera lo tiene claro: "Queremos ganar el Mundial de pilotos y Constructores".

En el caso de Bagnaia, quien vuelve a lucir su clásico número '63' al haber perdido la corona mundial en detrimento de Jorge Martín, no duda de la fortaleza del equipo: "Ser un equipo ya tan fuerte y que aún sigue creciendo, con 19 de 20 victorias, es algo increíble. Espero continuar en la misma línea".

Otros protagonistas fueron Claudio Domenicali, 'CEO' de la compañía y Gigi Dall'ligna, director general del equipo. Saben del favoritismo de la marca.

"Las expectativas son altas, es normal, porque tenemos un paquete técnico excelente y dos pilotos que no necesitan presentación", en referencia a un dúo, Márquez y Bagnaia que forman un 'Dream Team'. Nueve campeonatos del mundo de MotoGP suma esta dupla que aspira a hacer historia.