En Pramac no esconden que están 'escocidos' con el fichaje de Marc Márquez por Ducati, el 'portazo' a Jorge Martín y el cambio a Yamaha en 2025.

Mientras que Paolo Campinoti, dueño del equipo, ha criticado que los de Borgo Paniale "han decidido perder a mucha gente que tenía a Ducati en el corazón por una sola persona", Gino Borsoi, el director deportivo, ha mostrado su sorpresa por la decisión de los italianos.

Según él, tuvo mucho peso la influencia de Gigi, su homólogo en la estructura de Bolonia: "¿Si el cambio de opinión en Ducati me sorprendió o lo veía venir? Fue una sorpresa para mí. Cuando escuchas a Dall'Igna, tienes la impresión de que está completamente hechizado por Marc Márquez y su forma de pilotar".

"Que un ocho veces campeón del mundo se desviva por andar en tu moto también debe ser gratificante para un ingeniero como él", ha explicado en declaraciones a 'GP Racing'.

Borsoi afirma sin duda que Martín merecía vestirse de rojo: "Tengo mi opinión, pero tampoco conozco todos los entresijos de esta historia. No podemos entender si no lo sabemos todo. Así que no puedo decir si es bueno o malo, pero tengo derecho a pensar que Jorge Martín merecía unirse al equipo oficial Ducati el año que viene".