La aparatosa caída de Marc Márquez en el primer Gran Premio de la temporada hizo saltar todas las alarmas. Y el parte médico no tranquilizó a sus fans: fractura en el húmero derecho. Tendría que pasar por quirófano.

Y así fue. El pasado martes el seis veces campeón de MotoGP fue operado en Barcelona y horas después viajaba de nuevo a Jerez. Quería correr, pero no pudo. No completó ninguna vuelta el sábado y su equipo informó que no participaría en la carrera.

Él mismo ha mostrado a través de su cuenta de Instagram cómo se encontraba su brazo antes de la operación... y también después. En varias imágenes y vídeos se ve cómo el húmero está totalmente fracturado. Y en la siguiente fotografía, el hueso plagado de clavos.

¡"Buenos días a todos! Empezamos con mucha fuerza una nueva semana, pero antes os dejo un resumen fotográfico de la anterior", ha publicado el de Cervera en sus redes sociales, acompañando a las imágenes mencionadas.

Su gran objetivo ahora es estar en Brno dentro de dos fines de semanas, la que parecía ser su hoja de ruta después de la operación. Así lo confirmó Xavier Mir y su propio equipo, Repsol Honda.

Tras una primera prueba en la que sufrió la caída y una segunda en la que no pudo participar, sus rivales toman ventaja en el mundial. Fabio Quartararo ha salido vencedor en las dos carreras y se postula como principal favorito. ¿Logrará la remontada Márquez? A partir de la carrera de Brno todo puede cambiar.