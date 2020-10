Alex Márquez vive su mejor momento en MotoGP. Dos podios consecutivos con la Honda, una moto en la que con el paso del tiempo se ha ido sintiendo más cómodo.

Y en la previa del GP de Teruel, que se celebrará este fin de semana, habló de su gran momento... y prefirió no responder sobre su hermano, Marc, que sigue de baja después de sus dos operaciones en el húmero derecho.

Con rostro serio, Márquez lo dejó muy claro: "No voy a responder más preguntas sobre Marc, estoy concentrado en mi fin de semana y no quiero que me pregunten más, vamos a olvidarnos un poquito de él y centrarnos en mí".

Antes, sí detalló cómo transcurre la recuperación de su hermano, tras los rumores que afirmaban que volvería a pasar por el quirófano: "Respecto a la situación de Marc nada ha cambiado, todo sigue igual que las últimas semanas, continua con su recuperación".

Por otro lado, el de Repsol Honda volvió a referirse a la decisión del equipo de mandarle al equipo satélite la próxima temporada: "Yo estaba de acuerdo con la decisión de Honda y es una gran oportunidad para mí ir al LCR y seguir creciendo".

"Para mí no es un paso atrás, es un paso lateral para ser más fuerte en MotoGP. Después, si los resultados son buenos, trataré de volver al equipo Repsol si tengo la oportunidad", sentenció.