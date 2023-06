Aleix Espargaró ha vuelto a hablar claro. El piloto de Aprilia, de nuevo en el ojo del huracán por su accidente en bicicleta por andar mirando el móvil, ha alzado la voz contra sus críticos y ha aprovechado para comentar el motivo por el cual hay muchos y muchas más que pendientes de sus andanzas.

Porque para él es evidente, y además sabe que se va a hablar de ello. Lo sabe, y así empezó hablando: "Sé que lo que vas a escribir va a generar otra vez discusión en España..."

"Yo me considero un tío de éxito. No he ganado en motos, pero tengo una familia de locos y puedo vivir hasta tres vidas. He logrado todo lo que me propuse y lo hice currando, pero da la sensación de que eso en España a la gente le jode", dijo en palabras para 'As'.

Y sigue: " Eso genera tirón. Para lo bueno y para lo malo. Hay que acostumbrarse a vivir con ello".

"Tengo mucho menos palmarésque muchos otros en este paddock, pero tengo el triple de impacto mediático. No solo es vivir de lo bueno, hay que poner la otra mejilla en lo malo", insiste.

Todo por el accidente que sufrió en bicicleta por ir con el móvil: "Fue una cagada enorme, de las más grandes de mi carrera deportiva. He pedido disculpas al equipo cien veces".

"Iba con el p*** teléfono móvil y me caí. Hablando por el Whatsapp, con el Spotify... Iba empanado. La espalda y los brazos los tengo quemados, pero el talón lo tengo lleno de sangre y me duele horrores", dice.