Alex Márquez llegó a la categoría reina con Honda ante la repentina salida de Jorge Lorenzo. El de Cervera acababa de proclamarse campeón del Mundo de Moto2 y el hueco que quedó en la mejor escudería de la categoría reina fue una gran oportunidad que supo aprovechar.

Sin embargo, fue puesto en tela de juicio y se dudó de que realmente pudiera llegar a aportar algo al equipo en el que su hermano Marc ha ganado 6 mundiales en MotoGP. Las continuas críticas y los malos resultados en los primeros test provocaron que Honda fichara a Pol Espargaró de cara a 2021, mientras que Alex bajó al equipo satélite.

Pol debía luchar por demostrar que su fichaje merecía la pena, que tiene mejores resultados que el piloto de la marca nipona. Y al principio lo ha hecho, no llegaba a la cabeza pero solía quedar por delante de Alex. Pero lo que le faltaba al rookie eran kilómetros y ganar experiencia, y eso ha hecho, y ahora ha logrado dos podios consecutivos, dos segundos puestos y ambos por delante de Pol.

Dos remontadas, dos podios, uno en mojado y otro en seco. El menor de los Márquez ha silenciado a todos aquellos que lo criticaron y se ha reivindicado: "Yo sé por qué estoy aquí, por qué llevo esta libreta y estos colores, soy campeón del mundo y sé por qué me promocionaron al equipo oficial Repsol Honda".

Hasta Jorge Lorenzo se ha sorprendido de la actuación del piloto catalán. "Cuando vi a Alex Márquez en el top 7 en las primeras vueltas me sorprendió, pero cuando le vi segundo y peleando por la victoria no me lo podía creer. ¡Todo es posible en MotoGP! Felicidades Alex, has demostrado que mereces estar en HRC", escribió el balear en sus redes sociales.

Ante la gran evolución de Alex, es fácil que ahora se ponga en duda la decisión de sustituirlo por Pol Espargaró y en cuanto a si eso le crea tensión, prefiere centrarse en el hoy, al menos eso explicó a 'Motosport': "Todos los problemas que estén relacionados con el año próximo, vendrán en la pretemporada del año que viene. Ahora me ocupo de que los problemas futuros no me preocupen, así que lo único importante es solucionar los problemas para el futuro más próximo, que es el fin de semana que viene".

"Lo que me genera ahora malestar es que hemos terminado una carrera a 13 segundos del primero, y más o menos a la misma distancia de Alex, eso es lo único que me importa ahora mismo", ha asegurado el piloto de KTM.

"Todo lo demás me importa muy poco. Pueden cambiar muchísimas cosas de aquí al año que viene, no sabemos dónde y cómo vamos a competir, si vamos a ir a los mismos circuitos o en las mismas fechas, si el Covid-19 nos va a permitir hacer un campeonato normal. Para entonces vamos a tener otros problemas y las referencias de este año sirven para este año y las del año que viene serán distintas", zanjó el piloto. Por el momento, Pol está delante de Alex en el mundial, pero aun queda mucho por jugarse.