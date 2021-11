Se acaba la temporada de MotoGP con el Gran Premio de Valencia, una cita muy especial ya que, además de cerrar la temporada, ha sido el adiós de Valentino Rossi.

El italiano afrontaba su última carrera con calma, en Cheste le han organizado durante todo el fin de semana varios actos para agradecerle todo lo que ha hecho por el motociclismo. Incluso llegó a correr el rumor de que los pilotos le dejarían pasar para que acabara en el podio y se retirará con su podio número 200.

Obviamente, eso no ha ocurrido pero lo que sí ha vivido en GP de Valencia es como un solo piloto era arropado por el resto de la parrilla, quienes han acompañado al '46' hasta la grada de los tifosi donde Valentino se ha despedido de cada uno de sus rivales con un abrazo.

For the victories, for the rivalries, for the inspiration, for the laughs, for the celebrations, for the showbiz...

Thank you @ValeYellow46 💛#GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/Wxl23g4U6S