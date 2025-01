El accidente de Carlos Sainz que puede costarle el Rally Dakar

No estaba siendo un Dakar fácil para Carlos Sainz pero lo que no se esperaba es que iba a volverse aún más complicado. El piloto español ha sufrido un accidente en el kilómetro 327 de la etapa de las 48 horas.

Ha sido el propio Rally Dakar quien, a través de sus redes sociales, ha informado del vuelco de Sainz. El Ford de Carlos sufrió daños importantes en la parte trasera del coche. Afortunadamente para el español, su compañero de equipo Mitch Guthrie le asistió después del incidente.

Según informa 'Motorsport', Sainz se habría adentrado en una zona de arena con muchas dunas y al salir de una de ellas ha volcado. Todo el accidente le ha supuesto a Sainz una pérdida de unos 23 minutos aproximadamente.

Por fortuna también para Sainz y su copiloto Lucas Cruz, el vuelco solo provocó daños en el coche y ninguno de los dos pilotos tuvo que lamentar heridas o lesiones. A pesar de todo lo sucedido, Carlos y Lucas han podido recuperar la marcha según informa el Rally Dakar.

🚗 @CSainz_oficial flipped his Ford Raptor at km 327!🔄

Thankfully, the crew is unharmed and managed to get back on track, but the car took some heavy damage.🔧

🚗 @CSainz_oficial and @LucasCruz74 are back on track! 🔥

The defending champions have been stopped for about 20 minutes. They just passed km 373, trailing leader Yazeed Al Rajhi by 43'14''. ⏱#Dakar2025#DakarInSaudipic.twitter.com/PjG36AiRpX